«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. نجوم الفن يدعمون حملة «الوطن» ضد الزيادة السكانية

أعلن عدد كبير من الفنانين، دعمهم الكامل لحملة «2 بس علشان ياخدوا حقهم»، التي أطلقتها جريدة «الوطن»، بشأن مواجهة الزيادة السكانية، التي تُعد من أبرز القضايا التي تقف عائقًا أمام مخططات التنمية، إذ هناك ضرورة كبيرة بشأن توعية المواطنين بمخاطرها، وتعزيز الوعي بأهمية تحديد النسل.

وترصد «الوطن»، أبرز الفنانين الذين أعلنوا دعمهم لحملة «2 بس علشان ياخدوا حقهم»، وهم كالتالي:

أحمد العوضي

وأعلن الفنان أحمد العوضي، دعمه الكامل لتلك المبادرة، لما لها من أهمية شديدة على المجتمع المصري، إذ أنّ «الزيادة السكانية»، تُعد من أخطر القضايا التي تُهدد خطط التنمية، قائلًا: «أعلن دعمي الكامل لتلك الحملة، وبطلب من الناس إن لازم ناخد بالنا من الموضوع ده جدًا عشان نستفيد بحجم الإنجازات والتطور الحاصل في مصر حاليًا، وإن المصريين يستفيدوا بكل الموارد الموجودة».

وشدد أحمد العوضي، على ضرورة الانتباه وتوخي الحذر، من خلال تنظيم النسل، والاكتفاء بولدين على أقصى تقدير، قائلًا: «كفاية اتنين عشان تعرف تربيهم أحسن تربية ويعيشوا العيشة اللي يستحقوها».

عبير صبري

واستعرضت الفنانة عبير صبري، مدى أهمية الحملة المناهضة للزيادة السكانية، قائلة: «كفاية اتنين بس، ربوهم كويس، ويكون عندهم رعاية صحية كويسة، ومتعلمين كويس، وواخدين حب واهتمام كافي»، لافتة إلى بعض الأسرة التي تُنجب أكثر من 6 أبناء رغم عدم قدرتهم على ذلك: «مش هياخدوا أي رعاية خالص، والأب والأم مش هيقدروا يدوهم الحب والحنان المطلوب».

وتابعت عبير صبري، بقولها: «البني أدمين مش بالعدد لكن بالنتيجة.. إنك تجيب ولدين بس يكونوا متعلمين وأسوياء وأصحاء نفسيًا ده أهم شيء».

عمر عبدالحليم

وأشار الكاتب عمر عبدالحليم، مؤلف فيلم «السرب»، إلى ضرورة تنظيم عملية النسل في مصر، بشأن ضمان حياة كريمة للأجيال الجديدة، مُشددًا على ضرورة دعم وتبني الحملة القائمة ضد الزيادة السكانية.

وقال عمر عبدالحليم، إنّ: «الزيادة السكانية من التحديات الكبيرة التي تُواجه مصر حاليًا، ويجب أن يكون هناك نوعًا من تحديد النسل، والاكتفاء بولدين، لضمان حياة وتعليم وصحة جيدة لهم»، مراهنًا على وعي المواطن المصري، بإدراك مخاطر الزيادة السكانية، قائلًا: «معدن هذا الشعب يظهر في كل أزمة، وخاصة أزمة الزيادة السكانية».