السعودية ترفض بشكل قاطع التقرير الأمريكي بشأن مقتل جمال خاشقجي

أصدرت وزارة الخارجية السعودية اليوم بيانًا رفضت فيه رفضا قاطعا ما ورد في التقرير الذي زُوِّد به الكونجرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي، وأوضح البيان أن وزارة الخارجية السعودية تابعت ما جرى تداوله بشأن التقرير الذي جرى تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، وأكدت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أن حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات «مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال».

وأضافت الخارجية السعودية أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.، وتؤكد أن «ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي - رحمه الله».

وعبرت السعودية عن أسفها من صدور هذا التقرير الأمريكي، وقال الخارجية: «إنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها».

وأكدت وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية.