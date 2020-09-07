لماذا لم يعدم المتهمون بقتل جمال خاشقجي؟

أصدرت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية، اليوم، أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بلغ مجموعها 124 سنة، لكل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، ولم تشمل عقوبة أي متهم حكما بالإعدام، وفقا للبيان الصادر عن النيابة العامة في السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية عن صدور أحكام نهائية تجاه "المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي"، مؤكدا أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة.

وسقطت عقوبة الإعدام عن المتهمين بقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، نظرا للتنازل الشرعي لذوي القتيل، وبهذا ينتهي الحق الخاص في الجريمة ويبقى الحق العام فقط، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية (المادة 23)، والتي تنص على أنه تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في حالتين أولهما: صدور حكم نهائي، والثانية: عفو المجني عليه أو وارثه، وتنطبق الحالة الثانية في قضية مقتل جمال خاشقجي، ولكن لا يمنع عفو ورثة الكاتب السعودي منالاستمرار في دعوى الحق العام ولذلك صدرت العقوبات الجزائية اليوم بمجموع أحكام 124 سنة.

وأعلن صلاح خاشقجي نجل الكاتب الصحفي السعودي، الذي قتل في أكتوبر 2018 في مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، في 22 مايو الماضي، أنه وإخوته قد عفوا عن قتلة والده. وجاء إعلان صلاح خاشقجي، عبر "تويتر"، قائلا: "نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنا عفونا عن من قتل والدنا – رحمه الله، لوجه الله تعالي، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل"، وذلك بعد أن أصدرت محكمة سعودية أحكامًا بإعدام 5 متهمين وسجن 6 آخرين، في ديسمبر 2109، لمشاركتهم في قتل جمال خاشقجي، في مقر القنصلية السعودية.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة في السعودية، اليوم، أن الأحكام التي وقعت اليوم للمتهمين، وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم، وسبع سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22، 23) من نظام الإجراءات الجزائية.