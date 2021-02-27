الطب الشرعي: الشقيقان قاتلا سائق «توك توك» الأميرية يتعاطيان الحشيش

كشفت تقرير الطب الشرعي الخاص بالشقيقين المتهمين بقتل سائق «توك توك» في الأميرية، بسبب ركنه، أنهما يتعاطيان مخدر الحشيش.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه تم أخذ عينات من المتهمين، بناء على قرار النيابة العامة، وخضوعهما لتحليل الكشف عن المخدرات، لبيان مدى تعاطيهما للمخدرات من عدمه.

وأضاف المصدر، «تبين من خلال التحليل بأنهما يتعاطيان مخدر الحشيش، كما تبين سلبية تعاطيهما لمخدر الترامادول أو الهيروين أو الحكوليات».

وتابع المصدر بأنه تم كتابة التقرير الخاص بتحليل المخدرات للمتهمين، وجارِ إرساله إلى النيابة العامة.

كان مأمور قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا من المستشفي العام، بوصول مصطفى محمود أحمد طنطاوي، 25 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة المجني عليه، مصابا بعدة طعنات من سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن.

التحريات: خلافات الجيرة وراء ارتكاب الواقعة

وتوصلت التحريات إلى أن خلافات سابقة بسبب الجيرة بين الطرفين، وأضافت التحريات بأن أسرة المجني عليه قبل شهر، قامت بتحرير محضر ضد المتهمين، تطلب بأخذ تعهد من المتهمين بعدم التعرض لأحد أفرادها.

وأوضحت التحريات، أنه بدأت مشادات قبل يوم الواقعة، ولكنها سرعان ما تم فضها بواسطه أهالي المنطقة، إلى أنه يوم الواقعة، وأثناء عودة المجني عليه من عمله، قام بركن التوك توك في الحارة، ولكن أحد المتهمين رفض، وحدثت مشادة كلامية قام على أثرها شقيق المتهم الأول بتسديد عده طعنات للمجني عليه، وسقط وسط بركة من الدماء، وتم نقله إلى المستشفي لإسعافه لكنه لفظ أنفاسة الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة، قررت عرضهما على الطب الشرعي للكشف عن المخدرات، وتم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات أمس الأول 15 يوما.