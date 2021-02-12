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نيابة الخانكة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة عثر عليها بترعة الإسماعيلية

كتب:

حسن صالح
11:42 م | الجمعة 12 فبراير 2021
جثة

جثة

أمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، بمحافظة القليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب، عُثر عليها ملقاه بترعة الإسماعيلية بمنطقة كفر حمزة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

كان اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بعثور الأهالي على جثة شاب مجهول الهوية، بدون إصابات، ملقاة بترعة الإسماعيلية، بمنطقة كفر حمزة بدائرة مركز الخانكة.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد محمد عبد السلام، مأمور مركز شرطة الخانكة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

وفي وقت سابق، تمكنت مباحث مركز الخانكة من ضبط عنصرين شديدي الخطورة وبحوزتهما كيلو هيروين وبانجو، وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بقيام عاطلين بالاتجار بالمخدرات وتوزيعه على المتعاطين في وضح النهار بالخانكة.

وبإخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية أمر بتشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، الذي تمكن من القبض على المتهمين وبحوزتهما كيلو هيروين وبانجو وهم: «إبراهيم س» وشهرته «إبراهيم إنعام» 26 سنة عاطل، ومقيم بأبو زعبل، بدائرة المركز، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 650 جراما، ومبلغا ماليا 600 جنيه وهاتف محمول، و«محمدع» 42 سنة عاطل، ومقيم شارع الثورة دائرة القسم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 300 جرام، ومبلغ مالي 550 جنيه وهاتف محمول.

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