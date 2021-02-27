ابنة يوسف شعبان: حالته حرجة.. «وأكتر حاجة محتاجها دعواتكم»

قالت زينب يوسف شعبان، ابنة الفنان الكبير يوسف شعبان، إن الحالة الصحية لوالدها حرجة، وهو ما أدى إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، موضحة: «هو كان تعبان، ضغطه بيطلع وبينزل، واكتشفوا إنه كان عنده كورونا».

وأضافت «شعبان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: الفنان القدير «يتلقى العلاج في مستشفى العجوزة، وكان عنده تصوير في لبنان، ورجع بقى تمام، لكن بعدها شوية بشوية لقينا ضغطه بينزل، وكان تعبان».

وتابعت: «تاكدنا من أنه مصاب بفيروس كورونا، وهو الآن يتلقى العلاج في مستشفى العزل.. أكتر حاجة محتاجينها دلوقتي هي دعواتكم».

وعلق الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: «يوسف شعبان أستاذ وممثل جبار، من مدرسة التمثيل بالعينين والتأثير بهما، كانوا بيعلمونا زمان لأني كنت من أسرة فنية بتقول إن الممثل عينين، ويوسف شعبان كان رائع».

وفي وقت سابق، كشفت إيمان، ابنة الفنان القدير يوسف شعبان، عن تدهور الحالة الصحية لوالدها المحتجز حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إثر معاناته من فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت إيمان لـ«الوطن» إن أبيها فقد الوعي، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، مناشدة جمهوره بالدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية، معربة عن استيائها من الأنباء التي يتم تداولها من حين لآخر عن وفاته.