شيرين رضا: عمرو دياب رومانسي وكل أغانيه كانت ليا

حلت مساء اليوم الفنانة شيرين رضا ضيفة على برنامج «الدوبلكس» مع أبلة فاهيتا، الذي يذاع عبر شاشة قناة ON وتحدثت خلال الحلقة عن أمور شخصية كثيرة.

وكان من ضمن هذه الأمور سؤال وجهته أبلة فاهيتا لشيرين رضا حول الفنان عمرو دياب، حيث سألتها هل عمرو دياب رومانسي، فجاوبت شيرين رضا قائلة «آه رومانسي».

ووجهت أبلة فاهيتا إليها سؤالا آخر، يقول «إيه أغاني عمرو اللي كان مغنيهالك في الفترة دي» فردت شيرين قائلة «لما كنا متجوزين ولا عامة» فجاوبتها فاهيتا «عامة» فردت شيرين قائلة «كل الأغاني طبعا».

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية، التي شاركت فيها الفنانة شيرين رضا كان مسلسل «نمرة اتنين» الذي شاركت فيه مع ماجد الكدواني وهو كان عبارة عن مجموعة حكايات منفصلة قدم بطولتها نيللي كريم وآسر ياسين ومنى ذكى وأحمد مالك وأمينة خليل وصبا مبارك وأخرجها عدد من المخرجين منهم هادى الباجورى وطارق العريان وتامر محسن وهانى خليفة ومحمد شاكر.

أما على صعيد السينما فكانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «الغسالة» التي ظهرت فيه كضيفة شرف مع هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد أخر من الفنانين بجانب مجموعة من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمود الليثي وعلى الطيب وجيلان علاء.

أما الفنان عمرو دياب، فكان قد طرح مؤخرا إعلان عطره الجديد الذي أحدث حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فظهر عمرو خلال الإعلان ببدلة سوداء وظهر معه ثلاث موديل منهم الإعلامية إنجي كيوان وملكة جمال لبنان.

وقبله كان قد طرح عمرو دياب ألبومه الغنائي «يا أنا يا لاء» وحقق نجاح كبير بمجرد طرحه تضمن عدد كبير من الأغاني، منها «من العشم ، يا أنا يا لاء ، طبل ، محسود ، شكرا ، عايز أعمل زيك ، بتهزر ، فاكرنى ياحب ، وانا معاك ، يادلعوا».