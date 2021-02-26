بعد تصريحات رجاء حسين ورضا إدريس.. أزمات محمد رمضان مع «جيل الكبار»

يبدو أن أزمة الفنان محمد رمضان، مع جيل الكبار هى عرض مستمر لا ينتهي، فعدد كبير منهم يختلف معه فيما يقدمه، والآخر يرفض العمل معه؛ وكان آخر هؤلاء الفنانين الفنانة رجاء حسين، التي ظهرت في أحد البرامج الفنية وهاجمت محمد رمضان.

رجاء حسين ومحمد رمضان

عندما سألت الفنانة رجاء حسين عن وصف الفنان محمد رمضان لنفسه بـ«نمبر وان» قالت «بعتبرها عدم ثقة في نفسه، لأن عمره ما كان البلطجي في حياتنا نمبر وان، عيب أنا أقول على نفسي كدا أنا اخلي الجمهور والمشاهدين هما اللي يطلقوا عليه لقب زي دا، مثلا لقب سيدة الشاشة الجمهور هو اللي أطلقه على فاتن حمامة».

رضا إدريس ومحمد رمضان

ولم تكن الفنانة رجاء حسين هى الوحيدة التى هاجمت محمد رمضان، فكان آخرهم الفنان رضا إدريس الذي ظهر في أحد البرامج وصرح بأنه وقف بجانب رمضان في بداياته وشاف في المسرح عند عرض أحد المسرحيات، وطلب منه لقاء سعيد صالح، وبالفعل نفذ له طلبه ورغم مساعدته له إلا إنه لا يسأل عليه مطلقا ولا يتذكره عند الحديث عن بداياته.

يوسف شعبان ومحمد رمضان

عندما سأل الفنان يوسف شعبان عن إمكانية عمله مع محمد رمضان قال «إنه لا يمكن أن يشارك معه في عمل، لأن الفنان الحقيقي لا يتطاول على زملائه، مضيفا «أن الفنان قديما كان عندما يرى فنان أقدم منه بسنة واحدة كان يقف له احتراما وتقديرا، فالفنان دون أخلاق لا يساوى شيء، مابالك لو تطاول على زملائه، ومرفوض أن يطلق على نفسه رقم واحد».

سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

رفضت الفنانة سميرة عبد العزيز العمل مع محمد رمضان في أحد أعماله، وعندما سألوها عن سبب رفض الدور قالت «أنا معملش أم بلطجي».