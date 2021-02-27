مفتي الجمهورية: مصر مذكورة في القرآن 35 مرة بشكل صريح و70 تلميحًا

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الله يحب مصر، مشددًا على أن ذلك واضحًا من جملة الآيات والأحاديث النبوية المشرفة والمعاني الراقية، التي وردت عن مصر، مشيرًا إلى أن الإمام السيوطي قال إن الله ذكر مصر صراحة في القرآن الكريم 35 مرة تقريبًا.

وأوضح علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن مصر ذُكرت تلميحًا في القرآن الكريم 70 مرة، معتبرًا أن القرآن الكريم احتفى بمصر، «القرآن الكريم احتفى كثيرًا بمصر» لافتًا إلى أن الاحتفاء بسبب التاريخ الكبير لمجيئ الأنبياء لمصر بكثرة شديدة، وأن ذلك لا يكون عبثًا على الإطلاق.

وأشارعلام، مفتي الديار المصرية، إلى أن الله سبحانه وتعالى تجلى على مصر في جبل الطور بسيناء، وأن القرآن الكريم تحدث عن مصر البلد الطيب، لافتًا إلى أن النبي أخبرنا أن الجندي المصري الذي يدافع عن بلده في الداخل وعلى الحدود ولا يعتدي هو جندي نبيل شريف، ولم يصدر منه اعتداء على أحد، ويقف على حدود بلده وداره ووطنه، ويجود بروحه الزكية ليحافظ على تراب وطنه.

وأكد علام أن هناك مواقف سطرها القرآن الكريم، والعلم الشرعي في الأزهر الشريف عطائه الممتد للعالم منذ 1000 عام، بمنهجية شهد عليها العالم أنها تحمل على البناء وتنهي عن الهدم، مشيرًا إلى أن خريجي الأزهر أصبحوا وزراء ورؤساء وزرات ورؤساء جمهوريات، مشددًا على أن المصريين يحملون قيمة الوطن في قلوبهم ويرفضوا الإساءة إليه.