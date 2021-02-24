«كبار علماء الأزهر» تنتخب مرشحا لمنصب مفتي الجمهورية اعتبارا من أغسطس

عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر، اليوم الأربعاء، اجتماعا افتراضيا، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة أبرز المستجدات على الساحة الدينية، ومناقشة عدد من الأسماء المرشحة للانضمام للهيئة من التخصصات الشرعية المختلفة.

خلال الاجتماع، صدق أعضاء الهيئة على محضر الاجتماع السابق، الذي عقد يوم الأحد 24 يناير، الذي قامت فيه الهيئة بالاقتراع السري، لانتخاب مرشح الهيئة لمنصب مفتي الجمهورية، التي انتهت فيه نتائج الاقتراع السري المباشر، الذي أجرته الهيئة، بانتخاب مرشح هيئة كبار العلماء بالأزهر لمنصب مفتي الجمهورية، بأغلبية الأعضاء، ووفقا للقانون تم إرسال نتائج الاقتراع إلى رئيس الجمهورية، موجهين الشكر للدكتور شوقي علام، على جهوده خلال فترة عمله مفتيا للديار المصرية، وحتى بلوغه السن القانونية (المعاش)، في أغسطس المقبل.

هيئة كبار العلماء تناقش آليات دعم وتطوير أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة وتوافق علي الطلبات المقدمة لتدريب الأئمة في الخارج

كما ناقشت الهيئة خلال الاجتماع، خطة عمل وآليات دعم وتطوير أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ خلال الفترة المقبلة، وسبل تكثيف أنشطة الأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومناقشة بروتوكولات التعاون المقدمة من عدد من الدول والمراكز الإسلامية حول العالم للاستفادة من الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية من خلال الاستعانة بأبرز العلماء والمتخصصين في كافة المجالات، مبدية موافقتها المبدئية على الطلبات المقدمة لتدريب الأئمة في الخارج.

وفي نهاية الاجتماع وجهت الهيئة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة في أداء مهامه، وتقديرها لجهود سيادته في خدمة الوطن.

يذكر أن الدكتور شوقي علام، تولى دار الإفتاء المصرية بِناءً على انتخاب هيئة كبار العلماء له في عام 2013م بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013م، خلفا للدكتور علي جمعة، وتم تجديد تعيينه مفتيًا للديار المصرية لمدة أربع سنوات أخرى بالقرار الجمهوري رقم 37 لسنة 2017م بِناءً على طلب هيئة كبار العلماء، كما تم التجديد في 22 فبراير 2021 حتى بلوغه سن التقاعد للمعاش في 12 أغسطس 2021م بالقرار الجمهوري رقم (62) لسنة 2021م.