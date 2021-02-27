واشنطن: لم نستخدم معلومات العراق لتحديد أهداف ضرباتنا في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تستخدم المعلومات التي قدمها العراق، عند تحديد أهداف لضرباتها الجوية ضد الفصائل الموالية لإيران في شرقي سوريا، أمس الأول الخميس، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم «البنتاجون» جون كيربي، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مساء أمس الجمعة، أن الحكومة العراقية كانت تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وأوضح كيربي، أن بلاده لم تستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف للهجمات.

وكانت وزارة الدفاع العراقية، أعلنت في وقت سلابق، أن بلادها لم تقدم معلومات استخباراتية إلى «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة واشنطن قبل الضربات الجوية الأمريكية على سوريا.

وأعربت الدفاع العراقية، عن استغرابها تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن المتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف مواقع داخل سوريا.

وكان أوستن قال في وقت سابق، إن واشنطن شجعت العراقيين على التحقيق وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية، وإن ذلك كان مفيدا جدا في تحديد الهدف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق أمس الأول الخميس، على ضربات جوية محدودة في شرقي سوريا، ردا على تعرض قاعدة «بلد» الجوية في العراق، لهجوم صاروخي بالكاتيوشا نهاية الأسبوع الماضي وأصيب شخص، والهجمات الـ3 شنتها مليشيات شيعية مدعومة من إيران ضد مواطنين أمريكيين.

وتم إسقاط 7 قنابل موجهة بالليزر وزنها 500 رطل بالقرب من الحدود العراقية، وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن بلاده واثقة من أن الهدف كان يُستخدم من قبل نفس الميليشيا الشيعية التي نفذت الضربات، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وقالت مصادر محلية ومصدر طبي في شرق سوريا لوكالة «رويترز» للأأنباء، إن 17 على الأقل قتلوا من جراء الهجمات،، فيما أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن لديها معلومات أولية عن الضحايا، لكنها لم تقدم تفاصيل.