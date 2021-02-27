بعد غد.. «القوى العاملة» تفتح باب التقديم للحصول على وظيفة بإيطاليا

أكّد محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنَّ مبادرة «سجل نفسك» التي تطلقها الوزارة بعد غد الإثنين، ستفتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على فرصة عمل بإيطاليا.

وأضاف وزير القوى العاملة، على هامش لقائه رئيس اتحاد المصريين العاملين لإيطاليا عيسى إسكندر، أنَّ الوزارة والاتحاد سيعلنان يوم الإثنين، فتح باب التسجيل، لتوفير فرص عمل لجميع المؤهلات، وذلك في إطار حرص الجانبين، على تقنين اوضاع ورعاية وحفظ حقوق المصريين بايطاليا، لافتًا إلى أنَّ الإعلان عن فتح باب التسجيل، للحصول على فرصة عمل سيتمّ خلال عقد مؤتمر صحفي، بمقر اتحاد المصريين العاملين بايطاليا، UIL، بمدينة روما العاصمة الإيطالية.

لينك لتسجيل البيانات

وتابع «سعفان» أنَّ وزارة القوى العاملة واتحاد المصريين العاملين بايطاليا، سيتيحان من خلال مبادرة «سجل نفسك» تتيح تسجيل بيانات العمالة المصرية، الراغبة في الحصول على فرصة عمل ، من خلال آلية أو نافذة إلكترونية، ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات كاملة حتى يتمّ حصر تلك العمالة وتقديم كل الخدمات التي يحتاجونها، فضلاً عن تقنين أوضاعهم لتعمل بشكل رسمي.

سعفان: السيسي وجه بمتابعة أحوال العمالة المصرية بالخارج والعمل على حل مشاكلهم بآلية عمل سريعة

واوضح وزير القوى العاملة، أن مبادرة «سجل نفسك» تأتي في اطار اهتمام الحكومة المصرية، بأوضاع العاملين المصريين بالخارج، والاهتمام بدارسة وبحث أحوالهم، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، لافتًا إلى أنَّها أيضًا تأتي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة أحوال العمالة المصرية بالخارج، والعمل على حل مشاكلهم بآلية عمل سريعة، حتى يشعر المصريون العاملون بالخارج، باهتمام الدولة المصرية بهم ومتابعة أوضاعهم باستمرار وعن قرب.

جدير بالذكر، أنَّه وفقا لأحدث الاحصاءات، فقد بلغ عدد المصريين المقيمن في أوروبا نحو 1.2 مليون مصري، أي ما يعادل 13% من إجمالي عدد المصريين في الخارج، منهم 560 ألف مصري مقيم في إيطاليا أي ما يعادل 44.8%.