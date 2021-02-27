استقرار سعر الدولار و15.63 جنيه للشراء

شهد سعر الصرف لـ الدولار، استقرار صباح اليوم أمام الجنيه المصري وذلك مع بداية الأسبوع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي والبنك الأهلي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، فضلا عن أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه، وجاءت كالتالي:

دولار أمريكي

شراء 15.63

بيع 15.73‏‏

يورو

شراء 18.9029

بيع 19.1654

جنيه إسترليني

شراء 21.7085

بيع 22.0629

دينار كويتي

شراء 48.8605

بيع 51.9914

ريال‏ ‏سعودي‏

شراء 4.1024

بيع 4.194

‏درهم‏ ‏إماراتي

شراء 4.2329

بيع 4.2827

دينار بحريني

شراء 40.3876

بيع 41.7219

‏ريال‏ ‏عماني

شراء 39.6701

بيع 40.8593

دينار‏ ‏أردني‏

شراء 21.7385

بيع 22.2112

يذكر أن سعر الصرف اختتم متوسط سعر صرف للدولار طبقا لبيانات البنك المركزي، التعاملات مرتفعًا 1.8 قرش، ليسجل مستوى 15.645 جنيه للشراء و15.745 جنيه للبيع، مقابل 15.627 جنيه للشراء و15.727 جنيه للبيع يومي الاربعاء والخميس ، يذكر ان الدولار فقد أمام الجنيه منذ بداية الشهر الجاري 3.16 قرش بالرغم من ارتفاعها 8.4 قرش منذ يوم 15 فبراير وحتى مساء الخميس

ومن ناحية أخرى شهدت عملة البيتكوين ارتفاعا ثم تراجعت بأكثر من 7 بالمائة خلال تعاملات الأيام الماضية، بعد أن تجاوزت مستوى 58 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي هبوط العملة الرقمية الأكبر عالميًا، وذلك بعد موجة من الارتفاعات الصاروخية، الأسبوع الماضي، دفعت قيمتها السوقية لأعلى من تريليون دولار، نقلا عن موقع «مباشر مصر».

وارتفعت البيتكوين بحوالي 90 بالمائة، منذ بداية العام الجاري، بدعم اهتمام كبير من مؤسسات وشركات ضخمة على رأسها «تسلا» التي استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة.

وبحلول الساعة 1:25 مساءً بتوقيت جرينتش، هبطت البيتكوين بنحو 7.4 بالمائة إلى 53.135 ألف دولار بعد أن سجلت 58.330 ألف دولار بالأمس هو مستوى قياسي مرتفع.

كما تراجعت عملة الإيثريوم (الرقمية هي الأخرى) بنسبة 9.7 بالمائة إلى 1771.3 دولار.

وخلال نفس التوقيت، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.606 تريليون دولار، مقارنة بـ1.739 تريليون دولار قبل 24 ساعة، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

ووصل سعر عملة «بيتكوين» الرقمية إلى مستوى قياسي جديد، الجمعة الماضية، حيث تجاوزت عتبة الـ56 ألف دولار لأول مرة في التاريخ، وارتفع سعر العملة الرقمية، بحوالي 7.8%، حيث كانت «بيتكوين» تباع بـ 56368 دولار مقابل البتكوين الواحد