توزيع كمامات طبية مجانا على طلاب القاهرة والجيزة قبل دخول الامتحانات

وزعت العديد من الفرق الطبية بمختلف اللجان الامتحانية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، الكمامات الطبية مجاناً على طلاب الصف الأول الثانوي، قبل السماح لهم بدخول اللجان، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة العربية والأحياء، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشددة على الالتزام الكامل بارتداء الكمامات وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر كورونا، موضحة أنَّ الجميع ملتزم بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، منوهة إلى أنَّ هناك طبيب زائر بكل لجنة امتحانية للاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحانات إلكترونيًا، وورقيًا لمن لم يستلم التابلت بالمدارس، حالياً داخل اللجان الامتحانية، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لجميع أولياء الأمور، «لو ابنك درجة حرارته مرتفعة ماتنزلوش يمتحن، حرصا على سلامته هو وزملائه»، مشددة على أنه لن يسمح لأي طالب درجة حرارته 38 بالتواجد داخل اللجان، مع احتفاظه بحقه في امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الامتحانات الشهرية التى سيتم عقدها في مارس وأبريل ومايو، بنفس درجات الدور الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكّدت أنَّ «فرصة الامتحان مش هتضيع على الطالب المصاب بكورونا، أو الذي يثبت ارتفاع درجة حرارته، وسيعقد امتحان له خلال الامتحانات الشهرية البديلة لامتحانات آخر العام، بنفس درجات امتحان الدور الأول، شرط أن يكون هناك مستند طبي معتمد يؤكد أن الطالب بالفعل مصاب بفيروس كورونا وارتفاع درجة حرارته وقت عقد الامتحانات».