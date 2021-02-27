إجراءات مشددة ضد كورونا بمدرسة السعيدية قبيل امتحانات أولى ثانوي

شهدت مدرسة السعيدية الثانوية في الجيزة، صباح اليوم السبت، تطبيق إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث من المرر أن يمتحن طلاب الصف الأول الثانوي العام، مادتي اللغة العربية والأحياء.

تم قياس حرارة الطلاب خلال دخولهم لجان الامتحانات والمدرسة، وأيضا الحرص على التباعد بين الطلاب خلال دخولهم المدرسة، كما نبهت المدرسة على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة وعدم نزعها حرصا على سلامتهم، كما تم تشغيل بوابة التعقيم على بوابة المدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية المختلفة ستعقد بداية من اليوم الموافق 27 فبراير وحتى 11 مارس المقبل، مؤكدة أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تم تعقيمها وتطهيرها، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بعدوى كورونا، موضحة أنه جرى التشديد على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة أثناء عقد الامتحانات لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين الطلاب في الفصول، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن تسكين 14 طالبا وملاحظين بكل لجنة امتحانية بسبب تفشي فيروس كورونا، منوهة إلى أنّ هناك إجراءات مشددة سيتم تنفيذها قبل السماح للطلاب بدخول الامتحانات، بينها قياس حرارة الطلاب، وإلزام الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية أثناء دخول اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال الامتحان، للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى توفير أدوات التعقيم بكل لجنة، لمحاصرة فيروس كورونا.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، على جميع الطلاب بعدم اصطحاب التليفونات ‏المحمولة وكاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان تستخدم بغرض الغش أو الشروع فيه حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش، وأن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي سوف يعقد في مدرسة الطالب في الفصل الدراسي الأول، واتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الاختبارات الإلكترونية طبقا للقرارات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.