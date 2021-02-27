5 خطوات للاستعلام عن أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021

انطلقت، اليوم السبت 27 فبراير، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2020-2021، والمقرر استمرارها حتى 8 مارس المقبل، وتليها غدًا، الأحد 28 فبراير، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2020-2021 والتي ستنتهي في 11 مارس.

ويبحث طلاب المرحلتين عن أكواد اختبارات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، رابط الاستعلام عن أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 وخطوات الاستعلام على النحو التالي:

أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021

خطوات الاستعلام

1- الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــا.

2- تظهر خانة الاستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، اضغط عليها.

3- تظهر شاشة تسجيل استمارات الطلاب للتقدم للجان الامتحانات، والاستعلام عن أكواد اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي.

4- اضغط على تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

5- يظهر كود الطالب.

وعلى كل طالب أن يحتفظ بأكواد المواد واسم المستخدم وكلمة المرور للامتحان، سواء من خلال «سكرين شوت» وطباعتها، أو من خلال كتابتها بخط واضح في ورقة خارجية، وحال نسيان هذه الأكواد، لن يتمكن الطالب من أداء الامتحان.

وإنطلقت منذ قليل، امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وسط إجراءات إحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والحفاظ على حياة الطلاب، إذ بدأت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ، متابعة عملية دخول الطلاب للجان الامتحانية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، بعد أن تم تأجيلها في يناير الماضي، بسبب ذروة فيروس كورونا.

وسيتم متابعة جميع اللجان على مستوى الجمهورية خلال امتحانات الصف الأول الثانوي، وكيفية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.