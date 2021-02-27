أعلنت جامعة الأزهر، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الأزهر، اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، مع التزام الجامعة التام بجميع الإجراءات الاحترازية؛ استعدادًا للامتحانات، وكذلك تفعيلًا لدور لجان الأزمات بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ لمتابعة جميع الإجراءات بما يضمن سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة، في بيان للجامعة صباح اليوم، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وافقت على مد العام الدراسي الجاري ثلاثة أسابيع مبدئيًّا بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة

وأشار إلى أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات؛ نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا؛ التقدم بطلب للاعتذار عن أداء جميع الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفي هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

موقف الطلاب المصابين بفيروس كورونا

أما الطلاب والطالبات الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أوضح الشربيني، أن عليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقًا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول بقية الامتحانات.

ومن جانبه، قال دكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، لـ«الوطن»، إن كافة الكليات قامت بتوفير المواد المطهرة والمنظفات وكواشف الحرارة والمعادن بكل اللجان: «كذلك يتم مراعاة التباعد وعدم التجمعات وتوفير التهوية».

منع دخول هواتف المحمول

وأوضح أنه تقرر منع دخول المحمول إلي اللجان سواء للطلاب أو العاملين باللجان، مع توفير جو مناسب للطلاب مع منع الغش نهائيا، والتنبيه على الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد، والالتزام بارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة قاعة الإمتحان وطوال فترة الامتحان حفاظًا على صحتهم، مع التنبيه على متابعة نظافة الكليات من الداخل وتطهيرها.