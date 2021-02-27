«التعليم»: مشاكل فنية بسيطة في تابلت الامتحان ببعض المحافظات.. وجار حلها

أعلن اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعضو غرفة العمليات، أن العملية الامتحانية تسير بصورة منتظمة وطبيعية مع أول أيام عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك بعض المشكلات التقنية والفنية في التابلت في بعض المحافظات، ولكنها مشكلات بسيطة للغاية، موضحا أنه سيتم توفير كل سبل الراحة لجميع الطلاب لأداء الامتحانات، والعمل على إنجاح سير الامتحانات في مختلف محافظات مصر.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع المدارس على مستوى الجمهورية طبقت الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوها إلى أن هناك متابعة لحظية للامتحانات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، موضحا أن هناك تعليمات مشددة على مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا.

وأضاف عبدالفتاح، أنه تم تخصيص فرق طبية باللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية للاطمئنان على صحة الطلاب، مؤكدا أنه تم تخصيص عربات للطوارئ أثناء فترة الامتحانات، كما تم منع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة، وكذلك تم توزيع كمامات طبية على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، وتخصيص عربات طوارئ أمام المدرسة تجبنا لحدوث أي مشكلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لفتت إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع كل الإدارات التعليمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والاستعدادات النهائية للامتحانات، مشيرة إلى أنه تم تعقيم لجان الامتحانات جيدا، وتخصيص طبيب زائر بكل مدرسة، كما سيتم تقليل عدد الطلاب في اللجان الامتحانية.

وكشفت الوزارة، أنه في حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا المستجد، أثناء أدائه الامتحانات، يتم عزله في أقرب مستشفى عزل للمدرسة التي يؤدي فيها الامتحانات، ويتم تقديم الدعم الكامل له، والرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة الامتحانات للطلاب الذين لديهم مشكلة في التابلت بعد تحرير إثبات للطالب بذلك.