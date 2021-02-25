«التربية والتعليم» تعلن إجراءات مشددة لحماية الطلاب من كورونا

كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الطلاب أثناء العملية الامتحانية، بالإضافة إلى تشديدها على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية.

وترصد الوطن في السطور التالية أبرز إجراءات التربية والتعليم لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد:

1_قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

2_إلزام الطلاب والمعلمين والعاملين بمختلف القطاعات التعليمية بإرتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

3_تعقيم لجان الامتحانات وتنظيفها بشكل جيد، قبل بدء الامتحانات بحوالي 24 ساعة.

4_تخصيص غرف عزل في المدارس لعزل الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

5_تخصيص طبيب في كل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، والاطمئنان عليهم أثناء الامتحان.

6_منع أولياء الأمور من حضور الامتحانات، تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

7_تخصيص لجان امتحانية خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا.

8_لن يتم السماح لأي طالب مصاب بفيروس كورونا حضور الامتحانات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والحرص على سلامة الطلاب.

9_توجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.

10_ عدم تواجد أكثر من صف دراسي واحد لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل، يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 7 مارس المقبل.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الشهادة الإعدادية لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام، موضحة أنها ستكون في امتحان واحد مجمع أو متعدد التخصصات، وأنها ستكون في مستوى الطالب المتوسط.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن النماذج الاسترشادية لطلاب صفوف النقل، وطلاب الشهادة الإعدادية، فضلًا عن نماذج استرشادية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لاستعداد الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وحثت الوزارة الطلاب على ضرورة حل هذه النماذج والاطلاع عليها لكونها تؤهل الطالب للامتحانات النهائية.