كورونا وسرطان وحرائق وجراحة عاجلة.. حال الوسط الفني الأسبوع الماضي

شهد الوسط الفني خلال الأسبوع المنتهي، بعض الأحداث الضعبة والمؤسفة، التي كان على رأسها إعلان إصابة عدد من الفنانين بفيروس كورونا، ودخول بعضهم المستشفى لإجراء عمليات جراحية.

وهذه الأحداث نرصدها لكم كما يلي:

يوسف شعبان في العناية المركزة بسبب كورونا

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت ابنته زينب أنَّ والدها حالته تتدهور وتم ضعه على التنفس الصناعي، داخل العناية المركزة، وذلك في رد منها على بعض الشائعات التي ترددت بشأن وفاته.

وقال مصدر طبي، من الفريق المعالج للفنان القدير يوسف شعبان لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية له غير مستقرة، وأنه داخل العزل في الوقت الحالي بمستشفى العجوزة، وأن حالته تدهورت بشكل مفاجئ، ما جعلهم يضعوه على أنبوبة حنجرية من أجل انتظام حالة التنفس.

وأشار المصدر الطبي في تصريحات لـ«الوطن»، أن يوسف شعبان دخل المستشفى وهو يعاني من خلل في وظائف الكلى، وأنها أثرت عليه في الوقت الحالي، ما جعلت الفريق المعالج له يعطيه بعض الأدوية من أجل محاولة علاج هذا الخلل.

جراحة عاجلة لشيري عادل داخل أحد المستشفيات

غادرت الفنانة شيري عادل المستشفى، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة، الأربعاء الماضي، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وقال مصدر، لـ«الوطن»، إن الفنانة شيري عادل خضعت للعملية الجراحية الدقيقة، والتي استمرت نحو 6 ساعات كاملة، وذلك بعد مرورها بوعكة صحية، أصابتها خلال الأيام الماضية.

وأجريت العملية الجراحية لـ شيري، بعدما منعت من تناول الطعام والشراب، قبل إجراء الجراحة، ثم قيَّم طبيب التخدير حالتها، وخضعت بعدها لجرعة من «البنج» لتستمر الجراحة نحو 360 دقيقة حتى استردت وعيها.

وأضاف المصدر، أن شيري عادل تتكتم على طبيعة الجراحة في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تعلن عن تفاصيلها بنفسها، خلال الأيام القليلة المقبلة.

إصابة لينا شاكر بالسرطان

أعلنت الإعلامية لينا شاكر، إصابتها بمرض السرطان، بطريقة جديدة، حيث نشرت أحدث «سيشن تصوير» لها، بدون شعر، بسببب جلسات الكيماوي، مؤكدة إجرائها الفحوصات اللازمة التي أثبتت إصابتها، مشيرة إلى أنها نشرت الصور، بعد أن تخطت المرحلة على خير، مطالبة متابعيها باستمرار دعمها.

وسردت «شاكر» عبر حسابها الرسمي على موفع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معايشتها لوالدتها ومعاناتها إثر المرض اللعين التي كانت مصابة به قائلة: «أنا عشت مع أمي الله يرحمها تجربة الكانسر بكل حذافيرها وتفاصيلها، من يوم أما اتشخصت ليوم وفاتها، كانوا 11 سنة ونصف، كمية الألم اللي عشته معاها في التجربة دي مرعبة، وكانت دعوتي لربنا إنه يخفف عنها ويقدرني إني أسعدها.. وأكيد كنت بفكر مع نفسي ليه كل ده»، فضلا عن إصابة أحد أصدقائها المقربين بالمرض ذاته، معربة عن صدمتها عندما علمت الخبر.

إصابة أيمن عزب بفيروس كورونا

أعلن الفنان أيمن عزب، إصابته بفيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة التي أجراها داخل أحد المعامل، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وكتب أيمن عزب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أصبت بكورونا.. كل من خالطني يراعي الإجراءات.. دعواتكم.. واللي كل المهملين في الإجراءات الاحترازية.. حرام عليكم».

إصابة ابن نجاح الموجي بكورونا

أعلنت الإعلامية أيتن الموجي، ابنة الفنان الراحل نجاح الموجي، عن إصابة شقيقها وزوجها، بفيروس كورونا، طالبة من الجمهور الدعاء لهما لحين التماثل للشفاء.

وكتبت آيتن الموجي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «ربنا يشفي جوز أختي.. محجوز في المستشفى وتعبان كورونا.. وأختي معزولة في البيت عيانة برضه، ربنا يشفيهم شفاءً لا سقم بعده.. ويردك يا محمد لبيتك وولادك بالخير يارب».

حريق بسيط في منزل الإعلامية بسمة وهبة

كشفت المذيعة بسمة وهبة، عن تعرض منزلها لحريق بسبب مدفأة كهربائية دون إصابات مع وجود خسائر بسيطة في المنزل، حسب الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وكتبت بسمة وهبة، تعليقًأ على الفيديو الذي نشرته بـ«انستجرام» قائلة: أنا مابتعظش أبدًا، الدفاية ولعت والنار كانت حتولع في البيت كله لولا ستر ربنا.

واستطردت «أمتى الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقى».