تنفيذ حكم الإعدام في قاتلة الطفلة «حنين»

بعد مرور 5 سنوات من العثور على جثة الطفلة حنين، 4 سنوات، مقتولة داخل جوال في منطقة بولاق الدكرور، وتبين أن زوجة خال الطفلة وراء ارتكاب الواقعة لسرقة قرطها الذهبي، نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام في المتهمة ناهد عثمان رفاعي عبدالعال، صباح اليوم، داخل سجن استئناف القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرتها لدفنها.

وترجع الواقعة إلى نوفمبر عام 2015 عندما تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة طفلة داخل جوال بدائرة القسم، وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثة الطفلة حنين، 4 سنوات، وتبين وجود آثار «جنف» بالجثة، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة للتشريح، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وضبط الجناه.

وتم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ناهد رفاعي عثمان عبدالعال، زوجة خال الطفلة المجني عليها، بسبب خلافات أسرية وسوء معاملة أسرة الطفلة للمتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أنها كانت تمر بأزمة مالية؛ ونظرا لوجود خلافات أسرية مع أسرة الطفلة، حيث أنهم يعاملونها معاملة سيئة، قررت الانتقام منهم وكذلك الخروج من أزمتها المالية عن طريق سرقة القرط الذهبي للطفلة، موضحة أنها يوم الواقعة شاهدت الطفلة تلهو أمام المنزل فاستدرجتها إلى شقتها في غياب زوجها، وخنقتها حتى تأكدت من وفاتها، ثم سرقت قرطها الذهبي، ووضعت الجثة في جوال وانتظرت 6 ساعات حتى خلو الشارع من المارة وحملت الجوال وذهبت إلى مصنع بلاستيك بالمنطقة وألقت به بجوار كوم من القمامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمة للجنايات والتي أصدرت حكمها بالإعدام، وبعد انتهاء درجات التقاضي نفذت السجون حكم الإعدام بحق المتهمة.