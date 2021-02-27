تفاصيل الحركة المرورية في القاهرة الكبرى والمحاور مع بدء الامتحانات

حالة من السيولة المرورية شهدتها شوارع القاهرة والجيزة والمحاور الرئيسية والطريق الدائري، اليوم، وسط الحالة من الاستنفار الأمني، بالتزامن مع بدء امتحانات الجامعات.

وشهد الطريق الدائري، كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق باسوس القادم من الطريق الزراعي باتجاه إمبابة، كما يشهد الطريق الدائري كثافات متوسطة أعلى مناطق الحرفيين بالسلام للقادم من المرج اتجاه القاهرة الجديدة.

وأبلغت الخدمات الأمنية على الطريق الدائري، بوجود بطء في الحركة المرورية أعلى مناطق دار السلام للقادم من مناطق الكورنيش باتجاه مناطق الأوتوستراد، فيما تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطق محور المريوطية ومحور أكتوبر ومناطق الوراق والمرج ومؤسسة الزكاة والقاهرة الجديدة.

الطريق الإقليمي

كما تستقر حركة المرور على الطريق الدائري الإقليمي، ومحور روض الفرج، ومحور الضبعة، وسيطرت حالة من السيولة على طريقي «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي»، والطريق الساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي، وطريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وطريق بلبيس الصحراوي، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، والقصير - مرسى علم، وطرق جنوب سيناء.

سيولة في الجيزة

وفي الجيزة، يشهد شارع الهرم بطء في الحركة المرورية على منطقتي الطالبية والعمرانية للقادم من الهرم اتجاه ميدان الجيزة، كما يشهد محور 26 يوليو كثافات متوسطة أعلى مناطق سفنكس القادم من ميدان لبنان اتجاه مناطق الكورنيش.

وتستقر الحالة المرورية على شارع فيصل وميدان الجيزة وكوبري الجيزة، وكذلك شارع مراد وشارل ديجول.

كما تستقر حركة المرور على شارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز، وشارع أحمد عرابي، وتنساب حركة السيارات بطول كورنيش النيل، حيث تستقر الحالة المرورية على شارع البحر الأعظم وشارع النيل السياحي ومناطق العجوزة والكيت كات وإمبابة والوراق.

كما تستقر حركة المرور على محور صفط اللبن، ومحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة وشارع التحرير بالدقي.

هدوء في القاهرة

وفي محافظة القاهرة، ساد الهدوء معظم شوارع العاصمة حيث شهد محور 15 مايو سيولة مرورية، كما انتظمت حركة سير السيارات بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبروشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس، وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.