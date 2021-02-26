إصابة طفل برصاصة في مشاجرة على أولوية المرور في سوهاج

أصيب طفل بطلق ناري أعلى الكتف الأيمن إثر مشاجرة بين سائق مركبة توك توك وقائد دراجة بخارية، بسبب أولوية المرور في الطريق العام، جرى نقل الطفل إلى المستشفى المركزي في البلينا، وتحويله إلى مستشفى سوهاج العام، وجرى القبض على مرتكب الواقعة، والسلاح المستخدم.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول الطفل «عبد الرحمن علي ثابت»، 10 سنوات، ويقيم دائرة المركز، مصاباً بطلق ناري أعلى الكتف الأيسر أحدث فتحتي دخول وخروج، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث مركز البلينا، وبسؤال والدة الضحية «نجلاء. ف. م»، 32 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية قررت بانه أثناء استقلالها وابنها المصاب لدراجة نارية «توك توك» ببندر البلينا قيادة «إبراهيم. ج. ع»، 24 سنة، سائق ويقيم دائرة المركز حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد دراجة بخارية يدعى «عبد الرحمن. ع. ع» 25 سنة، عامل، ويقيم بناحية دائرة المركز قام علي أثرها الأخير بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته في الهواء أصابت إحداها ابنها المذكور وعللت ذلك بسبب أولوية المرور بالطريق، واتهمت قائد الدراجة البخارية بالتسبب في ذلك.

بسؤال قائد التوك توك أقر بمضمون الواقعة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن «طبنجة» ماركة لاما عيار 9، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابى العامة قررت حجز المتهم وعرضه رفقة تحريات المباحث، وباشرت التحقيقات معه.