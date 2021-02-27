«القوى العاملة» تعين 2577 شابا بينهم 30 من ذوي الهمم بالقليوبية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 2577 شابا، من بينهم 30 من أصحاب الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد -كعب العمل- المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 6559 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 840 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

وقال إنَّه تمّ صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 12 ألف جنيه، لـ13 عاملا، منها 6 منح مولود، و3 منح زواج، ومنحة وفاة، و3 منح لرعاية صحية لـ3 عمال، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19400 عامل.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، في تقريرها الشهري لوزير القوى العاملة، عن إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، أنَّها أجرت قياس مستوى المهارة لـ1528 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1982 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 8 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وإصدار 3 تراخيص عمل الأجانب.

كما فتشت المديرية على 682 منشأة دوريًا، وأسفر ذلك عن تحرير 219 محضرا، كما تمّ التفتيش على 56 منشأة يعمل بها 18 طفلًا وتمّ إنذار 9 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وإجراء التفتيش على 217 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتمّ تحرير 133 محضرًا وتمّ عقد 3 ندوات توعية، وبحث 57 شكوى في نفس المجال.

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 191 شكوى، تمّ تسوية 36 منها وديًا، وإحالة 37 للقضاء، وحفظ 44 شكوى، ومازالت هناك 74 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت أنَّه في مجال التدريب المهني تمّ الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الأحراز - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات، فضلاً عن انتهاء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ 16 متدربًا، كما تمّ التفتيش على 380 منشأة بشأن تطبيق تدابير كورونا، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية في أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.