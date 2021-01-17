«الأغذية العالمي» يسلم «القوي العاملة» 30 تابلت لدعم «مهنتك مستقبلك»

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، الممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي منجستاب هايلي، فى إطار التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج، حيث قام «هايلي» بتسليم الوزارة 30 جهاز تابلت «الأجهزة اللوحية»، في إطار دعم البرنامج لمبادرة «مهنتك مستقبلك»، ليتم استخدامها في الوحدات المتنقلة لدعم نقل وتوصيل المعلومات في مشروعات الوزارة المختلفة.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مؤكدا أن الوزارة تحتاج لعمل قاعدة بيانات كاملة عن الوحدات التدريبية المتنقلة والمتدربين في 27 محافظة، بتسجيل كامل لكل مفرداتها، ومتابعتها بعد الانتهاء من عملية التدريب، خاصة وأن البرنامج التدريبي الذي تم تصميمه وتجربته في تلك الوحدات أتى بثماره، وحقق نتائج إيجابية تم استهدافها منه.

وأشار الوزير، إلى أن بناء قواعد البيانات تساعدنا في إشراك العديد من الجهات الراغبة في المساعدة في هذا البرنامج من الوزارات المختلفة والبنوك، لمساعدة هؤلاء الشباب الطموح لعمل مشروعاته الصغيرة، والتي ستعود عليه وعلى وطنه بالنفع، وتوفر فرص العمل له ولغيره من الراغبين في العمل، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مساعدة الشباب بكل الطرق وبشروط ميسرة حتى يحصل على ما يحتاج إليه.

وكلف الوزير الإدارة المركزية للتدريب المهني بمتابعة قواعد البيانات، في كل المديريات والإدارات التابعة، وتقديم تقرير شهري عن المتدربين الحاليين، وخريجي التدريب، ونوع التدريب، والعمل على تطوير وحدات تدريبية جديدة بالتعاون مع وزارة الإسكان، تحقيقًا للهدف الذي تسعى إليه الوزارة في الفترة الحالية، خاصة في ظل تعاون برنامج الأغذية مع الوزارة ورغبتهم واستعدادهم على العمل أكثر وأكثر حول هذا الملف في المرحلة المقبلة.

ووجه الوزير بضرورة إشراك برنامج الأغذية كشريك أساسي في القيام بهذا العمل، للوصول للأهداف المرجوة، والمخطط تنفيذها من برنامج التدريب على الوحدات المتنقلة، لخدمة الشباب وتمكين المرأة، مشيرًا إلى تركيز الجهود على الجهات التي تصدق في قولها.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لكل القائمين من البرنامج على إنجاح ذلك التعاون، ممثلاً عن الدولة المصرية في هذا الملف، خاصة وأن البرنامج قدم للوزارة 30 تابلت حتى يوفر السهولة في التعامل مع المتدربين، واستيعاب كل الوسائل الحديثة للتشغيل في هذا الشأن، ليتم متابعة تلك المنظومة لحظيًا، من خلال الإدارات المعنية خلال فترات التدريب وللمحافظة على قواعد البيانات التي سيتم بناؤها للمتدربين خلال برامج التدريب القائمة، وحتى بعد تسلمهم لفرصة عمل لائقة.

وتم مشاهدة عرض تقديمي لما قامت به وزارة القوى العاملة من جهود في تطوير التدريب داخل وحدات التدريب المتنقلة منذ بداية العمل عليها وحتى الآن، بدأ بالتعريف بتلك الوحدات والمهن التي تقدم التدريب عليها، والهدف منها، وأماكن تواجدها في المحافظات، وأبعاد تلك الوحدات والتي وصلت لـ 13 متر طول، و2.5 متر عرض، قبل فتح جانبيها، وتم العمل عليها داخل ديوان الوزارة، والمخرجات التي قدمتها تلك الوحدات وصلت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتي 15 مارس 2020 لـ 51 دورة تدريبية تخرج منها 770 متدربًا، وفي الفترة من 15 مارس وحتى الآن وصلت لـ 50 دورة بإجمالى 500 متدرب .

ومشاهدة عرض تقديمي لما قدمه برنامج الأغذية العالمي فى المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ، ودوره في استعمال دور التحول الرقمي في بناء الشراكات مع الجهات المختلفة التي يتعامل معها البرنامج حيث يعمل في إطار الحكومة المصرية، والتي تهتم حاليًا بدعم التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتم عرض بعض الجهات التي قام البرنامج بمساعدتها على سبيل المثال، وذلك بمساعدتهم على عمل منصات إلكترونية، أو تقديم أجهزة لوحية، أو كورسات بناء القدرات لموظفيها، وتوفير الدعم اللازم لتمكين المرأة المصرية.

بدوره قدم مانجستاب هايلي مدير برنامج الأغذية العالمي، الشكر والتقدير، مؤكدًا على استعداده للعمل على تنمية مهارات الشباب في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرا إلي أننا نعمل قدر المستطاع على توفير فرص تدريب وعمل للشباب، حيث يتمثل عمل البرنامج في مصر، مثلما أقرته القيادة السياسية في لقائها مع المدير التنفيذي للمشروع في« تشغيل الشباب، تمكين المرأة، نقل الخبرات والمعلومات، دعم صغار المزارعين»، وتعمل عليها وزارة القوى العاملة بالفعل، والذي يخدم تحقيق هذه الأهداف وجود تلك الوحدات بالقرى لدعم الشباب وتمكين المرأة.

وأوضحت مسئولة العلاقات الحكومية آلاء زهيري، استعداد البرنامج والقائمين عليها بالتعاون مع الوزارة في تطوير تلك الوحدات ودعمها بالأجهزة اللازمة التي تسهل ربطها بالإدارة المركزية بالوزارة، حتى يتم استخدامها الاستخدام الأمثل، في أكثر من مجال وعلى أكثر من مهنة، وتجميع بيانات المتدربين بها في قاعدة بيانات مركزية واحدة.

وفي ختام اللقاء أهدى الوزير هدية تذكارية لمدير مكتب المنظمة تعبر عن العلاقة الطيبة بين الوزارة والمنظمة، متمنيًا النجاح والتوفيق للجهود التي يتم بذلها في الفترة القادمة والتعاون بين الجهتين.

حضر اللقاء من جانب الوزارة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومن جانب المنظمة آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية، ودعاء عرفة مسئول برامج الحماية الاجتماعية، وشريفة سعيد مسئول برامج الإغاثة والطوارئ، ومحمد جمال مسئول صيانة التابلت.