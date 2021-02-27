«القوى العاملة» تحصّل 176 ألف جنيه مستحقات مالية لعامل مصري بإيطاليا

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا، نجح في تحصيل باقي المستحقات المالية للعامل المصري «م.أ.م.ه» من تسوية مستحقاته مع صاحب العمل مصري من الفيوم ويدعى «ك.ع.س. أ» بلغت 4000 يورو، أي ما يوازي 176 ألف جنيه.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا بمتابعة شكوى العامل المذكور من محافظة الدقهلية لحصوله على تأخر مستحقاته المالية لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وتلقى سعفان، تقريرًا من الملحق العمالى مجدي سيد حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنَّه بالمتابعة والتواصل المستمرة مع صاحب العمل المذكور استطاع المكتب حل النزاع بينهما وديا، حيث سدد صاحب العمل بسداد 2000 يورو للعمل فورًا، وتعهد بسداد 2000 يورو خلال مارس 2021.