مستشار الرئيس للصحة: نطبق إجراءات صارمة في لجان الامتحانات

أكّد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنَّ هناك إجراءات صارمة طبقت في الجامعات والمدارس، صباح اليوم، مع أول أيام عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أنَّ الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من بداية الامتحانات وحتى نهايتها يعمل على عدم تفشي فيروس كورونا داخل اللجان الامتحانية، موضحاً أنَّه يتواصل مع رؤساء الجامعات، لمتابعة كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وقال «تاج الدين»، لـ«الوطن»، إنَّ التزام الطلاب والمعلمين بالمدارس، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية يعمل على عدم ظهور أي حالات كورونا داخل اللجان، محذراً من التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال سير العملية الامتحانية بالمدارس والجامعات، مؤكّدًا أنَّ هناك تسجيل يومي للحالات المصابة، مشددًا على أنَّ الوباء لم ينتهِ حتى الآن.

وطالب «تاج الدين»، جموع الشعب المصري بالاستمرار في اتباع جميع التعليمات الخاصة بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية لمواجهة كورونا، متوقعًا زيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال شهر أبريل المقبل وفق الظروف الإجتماعية بسبب شهر رمضان، منوهاً إلى أنَّ الدولة كانت حريصة على توفير الجو المناسب لإداء امتحانات الترم الأول للطلاب في المدارس والجامعات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكّدت أنَّ هناك متابعة لحظية لسير عملية الامتحانات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحة أنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم يصلها حدوث أي مشكلات طبية للطلاب والمعلمين أثناء إجراء امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، لافتة إلى أنَّ الجميع داخل منظومة العملية التعليمية يعمل من أجل إنجاح سير الامتحانات، وتقديم الحماية والسلامة الكاملة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الفرق الطبية، قد انتشرت صباح اليوم داخل اللجان الامتحانية بالعديد من مدارس محافظة الجيزة، خاصة بمدرسة السعيدية الثانوية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وذلك خلال دخول الطلاب في أول أيام امتحان الفصل الدراسي الأول، حيث حرصت الزائرة الصحية على قياس درجة حرارة الطلاب، للتأكّد من عدم وجود ارتفاع في درجة حرارة الطلاب.