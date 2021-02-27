مديرة مدرسة ثانوي بشمال سيناء عن الامتحانات بـ التابلت: الإنترنت منتظم

بدأت مدارس مدارس الثانوي العام، اليوم، امتحانات نصف العام في مراكز شمال سيناء، بشكل طبيعي دون أي معوقات على «التابلت» بعد التأكّد من سرعة وانتظام الإنترنت.

وقالت علا المرسي زريق مديرة مدرسة الثانوية بنات بـ«المساعيد»، إنَّه تمّ اتباع جميع التعليمات الوقائية التي حددتها الوزارة ومديرية التربية والتعليم بشكل منظبط.

وأضافت أنَّ الحضور اليوم للامتحانات كان مبكرًا أي قبل بداية امتحانات أولى ثانوي بنصف ساعة على الأقل لمعرفة اللجنة وإمكانية تشغيل «التابلت» بعد تقوية الإنترنت.

وتابعت: «كان هناك تنبيه على أولياء الأمور والطالبات بضرورة القدوم للمدرسة بالزي المدرسي وارتداء الكمامة، ولم يسمح بدخول أي من الطالبات الامتحانات دون الكمامة، وتمّ منع أصطحاب الهاتف المحمول لداخل اللجنة، وتمّ قبل بداية الامتحان التأكّد من شحن التابلت، وتمّ منع دخول الكتب الخارجية والمذكرات».

وأوضحت مديرية المدرسة، أنَّه تم الالتزام بالتباعد بين الطالبات، مع تعقيمه لليوم الثاني على التوالي، بعد إحضار الكود الخاص بكل طالبة وأكواد الامتحانات، وتمّ منع تبادل المستلزمات والأقلام بين الطالبات.

بدوره، عرض حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، بيانًا بالطلاب الذين يحق لهم التقدم للامتحانات في المراحل التعليمية، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وقال «رضوان»، إنَّ عدد الطلاب المقيدين في الصف الرابع الابتدائي يبلغ 10177 طالبًا، والخامس 10810 طلاب، والسادس 8819 طالبًا، والأول الإعدادي 10311 طالبًا، والثاني 8970 طالبًا، والثالث 8690 طالبًا، والأول الثانوي 3680 طالبًا، والثاني الثانوي 3019 طالبًا.

وأضاف أنَّ الامتحانات ستبدأ يوم 28 نوفمبر بالصف الرابع الابتدائي لكل صف ورقة اختبار واحدة مجمعة لكل المواد، والأول والثاني الثانوي من يوم 27 نوفمبر بالتبادل يوميًا حتى يوم 11 مارس يوم لكل صف اختبارات إلكترونية بالمدارس.

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة على بعض المدارس الثانوى للتأكد من سير عملية الآمتحانات بالشكل المطلوب، بناء على التعليمات التي أصدَرتها الوزارة بالتعاون مع مديريات الصحة والتعليم بالمحافظات.