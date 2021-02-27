مساجد شمال سيناء تشارك بالتوعية في الحملة القومية ضد شلل الأطفال

شاركت مساجد العريش، صباح اليوم، السبت، في دعم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، بإتاحة مكبرات الصوت بها لتوجيه الأهالي وحثهم على بدء تطعيم الأطفال في الحملة التى ستبدأ غدا الآحد بالمحافظة.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية، لتسهيل مهمة الطاقم الطبي لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى سن خمس سنوات، والمقرر تنفيذها بمدينة العريش فى الفترة من يوم الأحد 28 فبراير 2021 وحتى الثلاثاء 3 مارس.

وتبدأ الحملة من الساعة التاسعة صباحا، حتى الثانية عشر ظهرا، وتم التنسيق مع مسئول الثقافة الصحية والإعلام على أن يكون مقر الفريق الطبى لحملة التطعيم من أمام 7 مساجد كبرى بمدينة العريش.

وكانت الإدارة الصحية بمركز نخل بوسط سيناء، أعلنت أنه تم تنفيذ ندوة بمسجد التقوى بحى الفرن بمدينة نخل وذلك لحث الآهالى ضرورة تطعيم أولادهم ضد شلل الآطفال، خصوصا أن التطعيم فى تلك الآماكن سيكون من منزل إلى منزل دون أى موانع للتطعيم.

ووضعت مديرية الصحة بشمال سيناء لافتات عملاقة بوسط العريش لحث الأهالي على عملية التطعيم ضد شلل الأطفال، والعمل على ضرورة وصول الحملة القومية لجميع الأحياء والمنازل بالمحافظة.