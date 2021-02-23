أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة بمدن وقرى شمال سيناء

هطلت أمطار على قرى ومدن شمال سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، تراوحت شدتها بين خفيفة ومتوسطة، فيما تكاثرت السحب بسماء المحافظة، بعد اختفاء الشمس بشكل تام، وارتفعت أمواج البحر لأكثر من مترين بسبب الرياح الساحلية الباردة.

وتساقطت الأمطار على جميع المناطق الصحراوية والزراعية والساحلية بالمحافظة، بما فيها مناطق وسط سيناء وجنوب المدن، وسط دعوات من أهالي المحافظة بزيادة كمية الأمطار لاستخدامها في ري أراضيهم الزراعية.

ولم تؤثر الأمطار على الحركة المرورية بشوارع مدينة العريش، وانتظمت الحركة على الطرق الرئيسية والفرعية، وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، إن مجلس المدينة رفع درجة الاستعداد للقوى بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، لتصريف المياه الراكدة بشوارع المدينة حال سقوط أمطار غزيرة.

وأضاف رئيس المجلس أن لجان المتابعة راجعة جاهزية سد الوادي وتأكدت من عدم وجود أية معوقات تحول دون مرور مياه الأمطار في مجرى السد، لافتا إلى أن مشروعات الحماية من السيول كان لها ابلغ الأثر في حماية المحافظة وتخزن كمات من المياه تصلح للزراعة.

فيما استمر انعقاد غرفة العملات لرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول والتدخل حال حدوث اي طارئ، فضلا عن التنسيق والمتابعة مع رؤساء المدن والقرى ولأحياء في «العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح، ومناطق الوسط من سيناء»، وقالت مصادر بديوان عام المحافظة إن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أية شكاوى أو أستغاثات من المواطنين بسبب الأمطار.