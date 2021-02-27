«صباح الخير» يعرض تقريرا «مصر الأولى إفريقيا في الصفقات الاستثمارية»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر الأولى إفريقيا في عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة 2020».

الدولة المصرية اختارت العمل والبناء في سبيلها نحو التقدم

وجاء في التقرير، أن يوما تلو الآخر تظهر النجاحات والإنجازات التي تحققها الدولة المصرية التي اختارت العمل والبناء في سبيلها نحو التقدم، وأحدث تلك البراهين تقرير شركة بارتك بارتنرز التي أصدرته تحت عنوان رأس المال الاستثماري التكنولوجي لأفريقيا 2020 ورصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ازدهار الاستثمارات بقطاع الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة

وتابع التقرير، أن التقرير اعتمد في دراسته على رصد صفقات الأسهم الاستثمارية فقط في المجالات الرقمية، والتكنولوجية والتي تزيد على 200 ألف دولار في الشركات الناشئة الأفريقية، وكشف عن ازدهار الاستثمارات بقطاع الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة.

مصر احتلت المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة

وأشار التقرير، إلى أن مصر احتلت المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة، إذا ارتفع حجم الصفقات الاستثمارية مقابل حصة منها في مصر نحو الثلث في 2020، مقارنة بعام 2019، وكذلك ارتفع عددها بنحو 83% مما جعلها الأولى من حيث عدد صفقات التمويل الموجهة للقارة الأفريقية في عام 2020 بعدد 86 صفقة، يليها جنوب أفريقيا بنحو 72 صفقة، ثم نيجيريا التي استحوذت على 71 صفقة.

وأوضح التقرير أن مصر احتلت المرتبة الثالثة في إجمالي حجم صفقات الأسهم بإستثمارات بلغت 269 مليون دولار وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الصحة حوالي 55 مليون دولار، ويليه قطاع الشركات الخاصة بقيمة استثمارات بلغت نحو 42 مليون دولار.