الاتصالات: مصر الأولى في عدد الصفقات الاستثمارية بالشركات الناشئة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه في إطار تنفيذ إستراتيجية بناء مصر الرقمية، تم إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد، موضحا أنه من المقرر في يوليو المقبل إطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم إتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال 5 منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصري.

عمرو طلعت: إطلاق 4 حزم للخدمات الحكومية الرقمية يوليو المقبل

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية عبر تقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان "مصر الرقمية: إطلاق العنان للقوة"؛ أدار الجلسة الدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، وبحضور جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر، وسيلفيا منسي الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بمصر وأكثر من 450 مشاركا يمثلون أعضاء كل من مجلس الأعمال الأمريكي المصري بواشنطن، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي واتحاد الغرف التجارية الأمريكية بالشرق الأوسط، وعدد من ممثلي كبرى الشركات متعددة الجنسيات، ومسؤولي الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

الوزير: خطة لتدريب 95 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المختلفة

وأضاف طلعت أنه تم ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المباني الحكومية والتي يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت؛ مشيرا إلى أهم مشروعات التحول الرقمي التي يتم تنفيذها وتشمل مشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع رقمنة منظومة إنفاذ القانون "عدالة مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التحول الرقمي في الجامعات والامتحانات الرقمية لطلاب القطاع الصحي في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أوضح طلعت أنه في إطار خطة الوزارة لبناء الإنسان المصري فإنه من المستهدف تدريب 95 ألف متدرب وتتضمن الخطة التعاون مع الشركات العالمية في تدريب 55 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بالإضافة إلى استكمال برامج ومبادرات الوزارة لتدريب 20 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتشمل أيضا بناء القدرات الرقمية لدى موظفي الحكومة، وكذلك تدريب 20 ألف متدرب في مجالات المهارات الأساسية للحاسب الآلي؛ مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة موحدة لتكون بمثابة بنك للمهارات حيث سيتم من خلالها التقدم للحصول على الدورات التي تقدمها الوزارة وجهاتها المختلفة بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتقدمين للتدريب وإتاحة البرامج التدريبية المناسبة لهم وهو الأمر الذي سيحقق الحوكمة كما سيساعد في التعرف على مهارات الشباب وتحقيق التواصل بين شركات التوظيف والشباب لتوفير فرص عمل لهم.

وأشار إلى تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتم من خلاله التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى على مجالات الصحة والزراعة والاقتصاد الكلي ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية.

كما تم تأسيس 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي في جامعات إقليمية وهى المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي (قنا)، ويجرى العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم إطلاق عدد من المبادرات خلال 2020 بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب؛ ومن أبرزها مبادرة" شغلك من بيتك" لتنمية مهارات العمل الحر، وإطلاق منحة "مستقبلنا .. رقمي" المجانية لتدريب 100 ألف شاب وشابة في مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني.

وإطلاق مبادرة "شباب مصر الرقمية" لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بالوزارة، بالإضافة إلى اطلاق مبادرة "فرصتنا..رقمية" لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مشيرا إلى أن مصر شغلت المركز الأول في صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد 40 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من 2020، كما تم عقد صفقات بقيمة 107 ملايين دولار في النصف الأول من 2020 مقارنة بعدد 142 صفقة استثمارية بقيمة 95 مليون دولار في 2019 و113 صفقة استثمارية بقيمة 84 مليون دولار في 2018.

وأكد الدكتور طلعت، ضخ استثمارات خلال العامين الأخيرين بنحو 1.6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات وهو ما أدى إلى رفع كفاءة الإنترنت لتصل نحو 30.9 ميجابت/ث في مارس الماضى مقارنة بـ6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019 وفقا لمؤشرOokla Speedtest العالمي لقياس سرعات الانترنت؛ وهو الأمر الذي ساهم في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد حيث ارتفعت نسبة زيادة استخدام الانترنت المنزلي إلى 99%، وارتفعت نسبة استهلاك الانترنت للمحمول بنحو 35%، كما تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لتصل إلى 15 ساعة، وبلغت نسبة زيادة المكالمات الدولية بنحو 19%.

واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، حيث تم إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات والذي يتيح تقارير شهرية حول مستوى جودة خدمات الاتصالات للشركات الأربعة في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.

وعقب كلمته؛ قام طلعت بالرد على أسئلة المشاركين في اللقاء والتي تضمنت أهم الاستفسارات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الوزارة لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ إستراتيجية بناء مصر الرقمية؛ حيث أوضح طلعت المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من أن لها نصيب محدد في مشاريع بناء مصر الرقمية، بالإضافة إلى إتاحة التدريب المتخصص للعاملين في هذه الشركات وللمهنيين المستقلين حيث سيتم عقب انتهاء التدريب إسناد مجموعة من المهام التقنية لهذه الشركات التي ستحظى بهذه الخبرات؛ مشيرا إلى إمكانيات مصر التي تؤهلها لإقامة صناعة قوية لمراكز البيانات وجهود الوزارة لتطوير هذه الصناعة، كما أكد على أنه مع نهاية 2020 سيتم إتاحة كافة خدمات الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات رقميا.