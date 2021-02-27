تعرف على موعد وأسعار تذاكر حفل أنغام بمركز المنارة

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل موسيقي على مسرح مركز المنارة بجوار كايروفيستيفال بشارع الـ90، يوم الجمعة الموافق 26 مارس المقبل، على أن يتم فتح الأبواب أمام الجمهور الساعة 5 مساءً.

وتقدم الفنانة أنغام، خلال الحفل، باقة متنوعة من أعمالها الموسيقية الفنية القديمة والحديثةـ والتي يستمتع بها جمهورها ومحبيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الثقافة من قبل، وعدم السماح لدخول الزائرين دون تنفيذها.

أسعار تذاكر حفل أنغام

وتم طرح تذاكر الحفل بـ5 فئات لجميع الحضور بمبلغ قدره 1800 جنيه لتذكرة VIP، ومبلغ 1500 لتذكرة Diamond، وسغر 1200 جنيه لتذكرة Platinum، ومبلغ 900 جنيه لتذكرة Gold، ومبلغ 600 جنيه لتذكرة Silver، كما تم إتاحة حجز تذاكر الحفل بدءًا من أمس، خلال موقع «تيكتس مول».

يشار إلى أن الفنانة أنغام، لها الكثير من الأعمال الفنية الشهيرة والتي يطلبها الجمهور بشكل مستمر في حفلاتها، ومن أهم أعمالها «في الركن البعيد الهادي، محابش سيرتي، بعتلي نظرة، ياريتك فاهمني، ولا دبلت، ضي عنيه، أنا بكره الموسيقى، حتة ناقصة، وبحبك»، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وحددت الإدارة المسؤولة عن تنظيم الحفل، عددًا من الضوابط التي يجب اتباعها لحضور الحفل، والتي تمثلت في الآتي:

- الدخول يكون بنظام الملابس الرسمية.

- يتم حجز تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.

- ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.

- ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات و المشروبات.

- الدخول يكون بالتذاكر الرسمية المرسلة.

وحددت وزارة الثقافة، عددًا من الإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتم تطبيقها عند إقامة أي من الحفلات أو الندوات، وتتمثل في الآتي:

- عدم السماح للزائرين بالدخول بدون ارتداء الكمامة.

- أن يكون الجلوس بأسبقية الحضور لنقر الحفلة.

- منع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم.

- ضرورة الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- عدم السماح بتحريك المقاعد.