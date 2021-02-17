أنغام تشارك في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة (فيديو)

كشفت الفنانة أنغام عن مشاركتها بالغناء في حملة «100 مليون صحة»، مبادرة رئيس الجمهورية لـ دعم صحة المرأة المصرية، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

ونشرت أنغام، الإعلان الدعائي للحملة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وكتبت: «وزارة الصحة والسكان، حملة 100 مليون صحة، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية».

كتب الأغنية الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع وتأليف الفواصل الموسيقية والوتريات مادي، ميكس وماستر: خالد سند، وتمت التسجيلات في ستديو MAS-Synergy Advertising.

وزارة الصحة و السكان

حملة ١٠٠ مليون صحة

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية



كلمات: أمير طعيمة

ألحان: إيهاب عبد الواحد

توزيع: مادي

ميكس وماستر: خالد سند pic.twitter.com/w4pzudjkS0 — Angham (@Angham) February 16, 2021

وكانت وزارة الصحة والإسكان، أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصحة المرأة، في مطلع شهر يوليو عام 2019، والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية مجانًا.

أخر أعمال أنغام

يُذكر أنَّ أنغام طرحت آخر ألبوماتها الغنائية «مزح» باللهجة الخليجية في نوفمبر 2020، والذي تضمن 15 أغنية، من بينها «أناني، آخر لقاء، ثلاث حروف، غريب، آخر لقاء، اسمك حبيبي، طاولة، ألف أسف»، تعاونت في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعيين المتميزين، منهم سعود بن عبدالله، بدر بنون، قوس، الجادل، خالد عز، عبدالرحمن بن مساعد، بشار سلطان، سهم ورأفت، كما نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو لكواليس تصوير الألبوم.

آخر حفلات أنغام

وقدمت آخر حفلاتها على مسرح خورفكان في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن احتفالات رأس السنة والذي يعد حفلها الأول لعام 2021، بمشاركة الفنان حسين الجسمي، وتضمن برنامج الحفل مجموعة منوعة من أغنياتها القديمة والحديثة منها: «هتمناله الخير، حتة ناقصة، أناني، أساميك الكتيرة، بتوصفني بتكسفني، ألف أسف، ياريتك فاهمني».