هاني الناظر: آخر هذا العام قد نشهد نهاية كورونا

أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية على الانخفاض المستمر في منحنى الاصابات الجديدة بكورونا عالمياً ومحليا مع عمليات التطعيم الأشهر القادمة والاستمرار في التمسك بالاجراءات الاحترازية كلها مؤشرات بأن نهاية هذا العام قد يشهد نهاية هذا الوباء.

وكتب رئيس المركز القومي للبحوث سابقا منشورا عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، قال فيه: «الانخفاض المستمر في منحنى الإصابات الجديدة بكورونا عالمياً وإلى حد ما محليًا والتوسع في عمليات التطعيم الأشهر القادمة بإذن الله مع الاستمرار في التمسك بالاجراءات الاحترازية كلها مؤشرات مبشرة بأن نهاية هذا العام قد تشهد نهاية هذا الوباء بمشيئة الله وإلى حين ذلك علينا عدم التهاون والاستمرار في الحرص على جميع الإجراءات الاحترازية وكثرة الدعاء».

وكان رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، قد أكد على أنه يجب على المواطنين ألا يخففوا ملابسهم نهائيا قبل شهر إبريل، حفاظا على صحتهم وصحة الأطفال، مهما ارتفعت درجات الحرارة خلال الشهر المقبل، مشددا على الحرص التام على الاستمرار دائما على الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها ارتداء الكمامة وحتى انتهاء الوباء تماما.

وفي منشور سابق له أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، إننا تخطينا مرحلة الذروة في الإصابات الجديدة بكورونا في مصر، «الحمد لله يمكننا القول الآن أننا تخطينا مرحلة الذروة في الإصابات الجديدة بكورونا في مصر، وبإذن الله لو استمرينا جميعا بالتمسك بالإجراءات الإحترازية كاملة واستمر هذا الجو الدافئ الرائع الفترة المقبلة فإنه من المتوقع أن يحدث انخفاضات أكثر وأكثر في الإصابات الجديدة ويليها بالطبع انخفاض في أعداد الوفيات، أكثروا من الدعاء وتمسكوا بشدة بالإجراءات الاحترازية، وربنا كبير وكما كنت دائما ولازالت متفائل بالقادم بمشيئة الله تعالى».