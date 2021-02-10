هاني الناظر: تلقي لقاح كورونا حال توافره لا يغني عن الإجراءات الوقائية

شدد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، واستشاري الأمراض الجلدية، على ضرورة التطعيم بلقاح كورونا فور توفره، من أجل الحماية من (كوفيد19)، موضحًا أن من أصيب بالفيروس وتعافى منه لا ينبغي له تناول اللقاح، لأن لديه مناعة.

الناظر: يجب تلقي لقاح كورونا حال توافره

وكتب رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، قائلًا، «أسئلة تشغل بال حضراتكم والناس ولها أجوبة علمية.. هل نأخد لقاح كورونا عند توافره؟.. طبعًا نأخده ضروري.. طيب ليه؟ علشان نحمي أنفسنا وأهلنا وأحبابنا من المرض، ونخلص من الوباء وننهي عليه.. والذي أصيب بكورونا وخف الحمد لله يأخده؟.. لأ طبعًا، لأنه خلاص أصبح عنده مناعة الفترة الحالية.. وأي لقاح أفضل الإنجليزي ولا الأمريكي ولا الصيني ولا الروسي؟.. كلهم فاعلين وآمنين وناخد المتوفر».

ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة، «وإذا أخدنا اللقاح خلاص بلاش نرتدي الكمامة؟.. لأ طبعًا نستمر في ارتدائها بعد ما ناخد اللقاح.. يا سلام يعني ناخد اللقاح وكمان نفضل لابسين الكمامة ليه بقى؟.. أولا علشان نضمن الحماية تمامًا ونأمن نفسنا، لأن حقيقي اللقاحات فعالة، ولكن مهما كان مفيش حاجة مائة في المائة وفي شيء تاني ممكن الواحد وهو واخد اللقاح بالفعل، وبعدين الفيروس يصل لأنفه ويبقي فترة قبل ما الجهاز المناعي يقضي عليه وفي هذه الفترة ممكن الإنسان ينقله لإنسان آخر فيصاب».

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، «كمان فيه سؤال.. هل لازم بعد ما ناخد اللقاح نحافظ على كل الإجراءات الاحترازية الثانية، زي التباعد وغسل الأيدين بالماء والصابون وعدم السلام باليد والتقبيل؟.. طبعًا لازم نستمر.. لغاية إمتى إن شاء الله؟ إلى أن يعلن رسميًا من منظمة الصحة وكل الجهات الصحية في مصر والعالم القضاء على الوباء.. وامتى بقى يا سيدي؟ بإذن الله قريب عندما يتم تطعيم أكبر عدد من البشر في أنحاء العالم مع الاستمرار التام في اتخاذ كل الاجراء الاحترازية».