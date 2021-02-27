وفاة عبدالغني النجار استشاري الحميات بالمحلة لإصابته بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، وفاة الدكتور عبدالغني السيد النجار، استشاري الحميات بالمحلة إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم عزله كليا لمدة 10 أيام متواصلة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ على جثمانة لحين إنهاء إجراءات تغسيله ودفنه وفق الإجراءات الاحترازية لتأمين أرواح ذويه.

وشهدت مستشفى الحميات التابعة لمديرية الصحة بمدينة المحلة الكبرى تدهور الحالة الصحية للطبيب المذكور إثر أصابته بفيروس «كوفيد 19» أثناء أدائه الواجب الوطني بصفته عضوا من جنود الجيش الأبيض خلال إشرافه الكامل على عنابر وأقسام العزل الصحي حتى تدهورت حالته جراء إصابته بشكل مفاجئ ولفظ أنفاسه داخل غرفة العناية المركزة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

من جانبه أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار مستشفيات العزل في إعطاء جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية حسب الجدول الزمني الموضح لكل محافظة بعد أن أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ أولى فعاليات تلقي اللقاح على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وبدأت مديرية الشؤون الصحية بالغربية إعطاء لقاحات «كورونا» للفرق الطبية داخل مستشفى المحلة العام وحميات بسيون والسنطة، حسب الجدول الزمني الموضوع، مشيرا إلى الالتزام بالاحتياطات الأزمة لمكافحة العدوى.

وأضاف أنه تم تسجيل الأطقم الطبية ما بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات، وأن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر.