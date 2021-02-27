خالد فودة يعلن نجاح زراعة البلح المجدول في جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء عن نجاح زراعة البلح المجدول في أراضي المحافظة، مؤكدا أن المزارع النموذجية التي أنشأها جهاز تعمير سيناء ضمن برنامج التنمية المتكاملة لسد الفجوة الغذائية في الوديان والتجمعات البدوية وتعليم البدو أساليب وطرق الزراعة الحديثة؛ توسعت في زراعة البلح.

وأوضح المحافظ أن التربة في جنوب سيناء تتمتع بطبيعة خاصة منها الخصوبة العالية، ومازالت أراضيها بكرا، إضافة إلى أن الطقس يساعد في نجاح عدة زراعات بها، أهمها الزيتون الذي تنتج المحافظة منه سنويا نحو 100 طن زيت.

وثمن المحافظ، كل الجهود التي شاركت في إنجاح زراعة البلح البرحي والمجدول والذي قام بزراعتها المهندس محمد السكري داخل المزارع النموذجية في الوديان والتجمعات البدوية، مؤكدا أن البلح المجدول يعطي إنتاجية كبيرة في أراضي المحافظة ولا يمكن زراعته إلا في بعض المحافظات مثل جنوب سيناء وأسعارها مرتفعة لجودته.

وأكد المحافظ أنه لابد من التوسع في زراعة البلح والزيتون والمانجو والموالح لاستغلال هذه المساحات بالإضافة إلي نجاح زراعة الخضر.

في السياق، قال حميد سليمان أبوبريك عضو مجلس النواب، إن إجمالي المساحة المنزرعة بجنوب سيناء تقترب من 33 ألف فدان، وجميعها صالحة للزراعة مع اختلاف انواع المحاصيل، مشيرا إلى أن عشرات من المواطنين غامروا بتعمير هذه الصحراء وأنفقوا ملايين الجنيهات من أجل تتحول الصحراء إلى واحات خضراء تنتج خضروات فواكة، بدلا من تنتج محاصيل ممنوعة، مشيرا إلى أن مئات المواطنين يريدون الاستثمار في المجال الزراعي لكنهم يخشون بعض القرارات التي تعيق التنمية، ولا يستطيعون تملك الأرض، موضحا أن مزارع جنوب سيناء تكفي احتياجات المواطنين، ومنها ما يصدر للخارج مثل العنب والبلح البرحي والمجدول.