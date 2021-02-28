مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28-2-2021 في مصر

البحث عن مواقيت الصلاة يعد أحد الطقوس اليومية للمسلمين، نظرًا لأن توقيتاتها تتغير بشكل يومي فتجد بعض الفروض ثابتة وأخرى متغيره بالارتفاع أو الانخاض عن اليوم الذي يسبقه.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، موعد رفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، اليوم الأحد 28 فبراير الحالي، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:01

أذان الظهر: 12:13

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب: 05:58

أذان العشاء: 07:16

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 04:56

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب 05:55

أذان العشاء: 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:54

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 05:52

أذان العشاء: 07:10

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:56

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 05:56

أذان العشاء: 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 04:54

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب: 05:54

أذان العشاء: 07:09

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:56

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 05:53

أذان العشاء: 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:56

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب: 05:54

أذان العشاء: 07:12

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 04:55

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 05:52

أذان العشاء: 07:10