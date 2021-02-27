انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، صباح الغد، لمدة 4 أيام على مستوى المحافظة بالكامل.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشار راشد، إلى تجهيز فرق تطعيم متخصصة ثابتة ومتحركة من خلال مديرية الشؤون الصحية، والتي ستجري مرورًا على المنازل والحضانات والميادين والأسواق وأماكن التجمعات البشرية في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية، لتطعيم الأطفال، حيث إنه تم تجهيز زجاجات الطعوم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة، وذلك بدءًا من الساعة الثامنة صباحآ وحتي الخامسة مساءً.