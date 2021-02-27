العثور على جثة متفحمة في سيارة محام بالغربية

عثرت أجهزة الأمن بالغربية على جثة لمجهول، متفحمة وموثقة بالحبال داخل سيارة ملاكي، صاحبها محامي متغيب منذ يومين، أمام قرية محلة مسير بمركز قطور.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً بعثور أهالي قرية محلة مسير بقطور على جثة لشخص مجهول، محترقة ومتفحمة داخل سيارة بعد إخماد النيران التي اشتعلت بها، وانتقل ضباط المباحث للمعاينة وتبين أن السيارة متوقفة بطريق مهجور بقرية محلة مسير، وهي باسم حسين. ع. خ، ويعمل محام، وأن الجثة بداخلها متفحمة تماماً ويصعب التعرف على ملامحها لتحولها إلى رفاة وهي موثقة بالحبال، ويوجد آثار مواد حارقة ملقاة حول السيارة، ما يؤكد وجود شبهة جنائية في الواقعة، ويرجح أن الجثة للمحامي، خاصة أنه متغيب منذ أكثر من يومين.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لإجراء فحص الـ d n a للجثة للتعرف على صاحبها، كما استدعت النيابة أفراد أسرة المحامي لإجراء الفحص عليهم بغرض التأكد من كون الجثة تخصه من عدمه.

كما أمرت النيابة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وتوصلت التحريات المبدئية لوجود خلافات بين المحامي وآخرين يحتمل أن تكون وراء الواقعة.