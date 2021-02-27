لجنة انتخابات «الصحفيين» ترفض طعنين على ترشح ضياء رشوان نقيبا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، رفض الطعن المُقدم ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد النقيب لدورة ثانية.

وقال خالد ميري، رئيس اللجنة ووكيل النقابة، في تصريحات صحفية، إنَّ أسباب رفض الطعن تعود إلى أنَّ شروط الترشيح منصوص عليها حصرًا في قانون النقابة واللائحة، وليس من بينها الأسباب الواردة بالطعن.

وأضاف «ميري»، أنَّه من أسباب الطعن أيضًا، أنَّ اختصاصات الجمعية العمومية منصوص عليها حصرًا في القانون واللائحة الداخلية، وليس من بينها الأسباب الواردة بالطعن، كما أن «رشوان» حاصل على حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا، بأحقيته في استمراره بجدول المشتغلين بالنقابة.

وأوضح أنَّ اللجنة أكّدت بعد رفض الطعن أنَّ العمومية وفقًا لقانون النقابة واللائحة، هي صاحبة الاختصاص، والوحيدة وبإرادتها في أن تنتخب من تريد، مؤكّدًا أنَّ اللجنة رفضت طعنًا آخر، مقدم من رفعت رشاد المرشح على مقعد النقيب، ضد ضياء رشوان، لنفس أسباب الطعن الأول.