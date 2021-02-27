ضوابط استخراج بطاقات الرقم القومي ووثائق ميلاد وقيد عائلي بالموبايل

أتاحت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية للمواطنين الحصول على العديد من الأوراق الثبوتية دون التواجد في مقار الأحوال المدنية، وذلك من خلال الإنترنت أو «كول سنتر»، عبر الاتصال التليفوني على أرقام (16582 – 90070999 – 24004400)، على أن يُجرى توصيل المستند المطلوب للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن، منها بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد، والقيد الفردي والعائلي.

جاء ذلك فى إطار العمل الجاد والمستمر بوزارة الداخلية ونحو تنفيذ سياسة الحكومة، بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، ومع بدايات العام الجديد 2019 بدأت اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل عمل الحكومة الالكترونية والتى تهدف الى تقديم الخدمات للمواطنين عن بعد من مقر إقامتهم دون الانتقال الى مقر الجهاز الحكومي، تنفيذًا للمنظومة التى تعمل بها وزارة الداخلية بتطوير الأداء الشرطي والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة فى جميع أدارات الوزارة لاسيما فى مجال الخدمات.

الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال الإنترنت والخدمة الصوتية وكول سنتر للمواطنين

ـ بطاقة الرقم القومي.

ـ قيد عائلي مطبوع مميكن سابقاً.

ـ قيد فردي.

ـ وثيقة الطلاق.

ـ وثيقة زواج.

ـ قيد وفاة.

ـ وثيقة ميلاد.

خطوات استخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي إلكترونيًا

ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية من خلال الرابط

ـ تسجيل بيانات المستند المطلوب واتباع الخطوات.

ـ تسجيل بيانات مقدم الطلب.

ـ تحديد نظام الدفع.

ـ قراءة الارشادات الخاصة بكل خطوة بعناية والضغط على موافق على الشروط.

ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي من الانترنت

تستخرج بطاقة الرقم قومى بدل فاقد / بدل تالف طبقاً للضوابط الآتية:

- يسمح بإصدار البطاقة مباشرة من الإنترنت، على أن تكون لنفس مقدم الطلب فقط، مع مطابقة الحالة للتعليمات المبينة بالإرشادات الخاصة بكل وظيفة أو مهنة.