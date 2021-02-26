«الداخلية» توجه قافلة خدمية وإنسانية لعدد من قرى «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الداخلية، عن توجيه قافلة خدمية تضم كافة التخصصات، لعدد من القرى التي سيتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمحافظتي الجيزة والبحيرة، وذلك تعظيما لمبادرة «كلنا واحد» التي تتم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستهدفت الحملة قرى «عرب العبادية والديمسي والمنشي» بمركز شرطة الصف، وقرى «جبارسو عبد الحليم محمود وأحمد بدوي» بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود وغرب النوبارية، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية «بطاطين ومواد غذائية متنوعة» بالمجان على المواطنين.

كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.