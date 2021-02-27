«الداخلية» تحصّل 572 ألفا و200 جنيه غرامة كمامة في يوم واحد

خلصت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 11529 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11444 شخصًا المقدرة بـ572,200 جنيهًا، وتحرير محاضر لـ85 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 570 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 170 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 957 أرجيلة.