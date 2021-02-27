رئيس التحرير

محمود مسلم

«الداخلية» تحصّل 572 ألفا و200 جنيه غرامة كمامة في يوم واحد

ضبط 11529 شخصا لعدم الالتزام بإرتداء الماسكات الواقية

كتب:

الوطن
12:45 م | السبت 27 فبراير 2021
الداخلية

الداخلية

خلصت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 11529 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11444 شخصًا المقدرة بـ572,200 جنيهًا، وتحرير محاضر لـ85 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 570 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 170 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 957 أرجيلة.

اقرأ المزيد:

دعم السكة الحديد بنظام تحكم آلي لتقليل حوادث القطارات

9819 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

رفض ياخد شنطة «دولارات».. شاهد عيان يروي أبشع حوادث الدائري

حوادث وانهيارات.. حصاد الطقس السيئ في يومين