تشميع 6 كافتريات بجمصة تحولت إلى «ملاهي ليلية»

كشفت حملة مكبرة على كافتيريات مدينة جمصة تحويل 6 كافتيريات إلى ملاهي ليلية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وصدرت لها قرارات إغلاق فورية.

وأصدر اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مدينة جمصة 6 قرارات غلق لعدد 6 كافتيريات لمخالفتها مزاولة مهنة بغير النشاط المرخص لها من كافيهات إلى ملاهي ليلية، خلال حملة مكبرة على الكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق قرارات رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتطبيق الضبطية القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأسفرت الحملة عن غلق عدد 6 كافتيريات بنطاق مدينة جمصة، لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ وكذلك لمخالفتهم النشاط المرخص لهم، حيث أنه مرخص لهم كافيهات، وتم تغيير النشاط إلى ملاهي ليلية، وعليه تم غلق الكافتريات وتشميعها بالشمع الأحمر.

وبحسب بيان لرئاسة مدينة جمصة فقد صدر قرار الإغلاق لعدد 6 كافتريات وهي« المعلم، والقصر، والمصطبة، والتكية، والإسكندرانى، والأمبراطور».

وقال اللواء ضياء الدين، إن الحملات مستمرة حتى يتم الإلتزام وانضباط الشارع بمدينة جمصة وأنه لن يسمح بالتجاوزات والإساءة للمواطنين المقيمين بالمدينة.

يذكر أن رئاسة مدينة جمصة أصدرت قرارا أمس بإغلاق كازينو للتحريض على الفسق داخل الكازينو، وإدارته، بدون ترخيص وعدم اتباع الاشتراطات الصحية، وعدم تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.