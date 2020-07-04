غلق كافتيريا أقامت حفلا وضبط مواد غذائية فاسدة بـ3 مطاعم بالمنصورة

أمرت منال الغندور السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية اليوم، بإغلاق كافتيريا بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، لإقامة حفل داخل الكافتيريا ووجود تزاحم كبير من المواطنين بداخلها، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بإشغال 25 % من طاقتها الاستيعابية، ضمن الإجراءات الاحتياطية للوقاية من فيروس كورونا وعدم وجود تباعد بين الرواد.

جاء ذلك خلال حملة قادتها "الغندور" على المحلات وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق.

وأغلقت الحملة مطعمين، ومخزن مطعم أحد المراكب النيلية، لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأعدمت الحملة 500 كيلو جرام أغذية بمطعم شهير بشارع الجمهورية للتغير في الخواص الطبيعية وانبعاث رائحة كريهة منها، كما جرى التحفظ على 100 كيلو مواد غذائية لمطعم آخر.

وقرر محافظ الدقهلية إحالة المخالفات المتعلقة بالأغذية إلى النيابة العامة ووجه لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.