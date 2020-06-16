 ضبط مسئولى كافتيريا داخل أحد الفنادق السياحية لمخالفتهم قرار غلق المقاهى 

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام إحدى المنشآت السياحية بدائرة قسم شرطة الدقى (بمحافظة الجيزة)، بتشغيل "كافتيريا" وتقديم "شيشة" وإستقبال المواطنين بالمخالفة للإشتراطات والضوابط العامة، وحال المرور على الفندق الكائن به الكافتيريا المخالفة.. تم ضبط كلٍ من (المدير المالى - ومدير الكافتيريا المشار إليها) لإرتكابهما المخالفات التالية:

تشغيل منشأة دون إستيفاء الإشتراطات والضوابط العامة .

إدارة منشأة سياحية برخصة تشغيل منتهية.

عدد (13) مخالفة عدم إرتداء كمامة طبية.

عدد (4) مخالفات عدم حمل شهادات صحية.

تقديم شيشة للزائرين.

تعطل كاميرات المراقبة .

إنتهاء قائمة الأسعار.

عدم وجود فرد أمن داخل غرفة الكاميرات.. بالمخالفة لقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.