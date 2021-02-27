ضوابط وقائية صارمة في أول أيام امتحانات جامعة سوهاج

انطلقت اليوم السبت بجامعة سوهاج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021، والتي يخوضها 65 ألف طالب وطالبة بجميع الكليات، في مقري الجامعة القديم والجديد، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية والضوابط الوقائية الصارمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقام الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية في يومها الأول، يصاحبه الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات.

وتوجه الدكتور أحمد عزيز إلى لجان كليات الآداب والحقوق والصيدلة والتربية الرياضية، حيث تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية المكثفة التي أعلنت عنها الجامعة مسبقاً، والتي تبدأ منذ دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من البوابات الرئيسية والفرعية للجامعة، من خلال بوابات التعقيم، مرتدين الكمامة الطبية، ثم قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية، بالإضافة إلى التأكد من وجود مسافات آمنة، لا تقل عن متر ونصف، بين الطلاب في جميع اللجان لتحقيق التباعد، إلى جانب استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمدرجات والقاعات، للتأكد من سلامة جميع المشاركين في الامتحانات.

وأثناء جولته حرص رئيس الجامعة على طمأنه الطلاب، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على ضمان صحة وسلامة أبنائها، مشيراً إلى أنه تم توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في تأدية الامتحانات في يسر وسهولة واستقرار نفسي للطلاب، لافتاً إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة أو استفسار، على الطالب التوجه إلى مكتب عميد الكلية لحلها على الفور دون تردد.

ومن جانبه، قال الدكتور كريم مصلح، عميد كلية الآداب، أن عدد الطلاب المقيدين في الفرق الأربعة بالكلية يبلغ 7 آلاف و815 طالباً وطالبة، تم توزيعهم على 103 لجان امتحانية.

وقال الدكتور إبراهيم البرعي، القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، إن الامتحانات التي بدأت اليوم، يخوضها 2902 طالب وطالبة بجميع الفرق، تم توزيعهم داخل 51 لجنة.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، أن الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول يبلغ عددهم 1460 طالباً وطالبة، تم توزيعهم داخل 268 لجنة بمقر الجامعة القديم.

كما أشار الدكتور حازم عبد الرحمن، القائم بعمل عميد كلية الحقوق، إلى أن نحو 9 آلاف طالب وطالبة بجميع فرق الكلية، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام، حيث تم توزيعهم على 462 لجنة امتحانية بمقر الجامعة الجديد.