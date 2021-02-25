يؤديها 62 ألف طالب.. تعرف على استعدادات جامعة سوهاج للامتحانات

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، انتهاء الجامعة من استعداداتها لإتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول المقررة السبت 27 فبراير الجاري، ويؤديها 62 ألف طالب بالحرمين الجامعيين القديم والجديد مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال الامتحانات.

وقال رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم، إن الامتحانات ستجرى بجميع الكليات خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 29 مارس المقبل عدا كلية التربية تستمر بها الامتحانات حتى 1 إبريل القادم، موزعة على 328 لجنة منها 259 لجنة بالحرم الجديد و55 لجنة بالحرم القديم و 14 لجنة بكلية التكنولوجيا والتعليم بمنطقة الحويتي.

وأشار إلى الانتهاء من توزيع اللجان وجداول الملاحظات، وكذلك الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم للمدرجات والقاعات بالكامل للتأكد من سلامة جميع المشاركين في الامتحانات، وذكر أنه تطبيقاً لما جاء من تعليمات وزارة التعليم العالي في هذا الشأن سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الاضافية منها:

- تشكيل لجان طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة وحلها.

- توفير أطقم طبية وكواشف حرارية في جميع الكليات.

- تكليف إدارة الأمن بمتابعة إرتداء الطلاب للكمامات خلال تواجدهم بالحرم الجامعي.

- تخصيص لجنتين عزل للمشتبهم بهم بالحرمين القديم والجديد.

- تكليف أمناء الكليات بتوفر جميع المطهرات والمنظفات والكمامات بالكميات الكافية للملاحظين والمراقبين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

- القيام بعمليات التطهير والتعقيم لمقار اللجان بين الفترات الامتحانية بعضها وبعض أول بأول.

- توزيع الطلاب على مجموعات صغيرة لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن.

- إنشاء مخيمات كبيرة ذات تهوية جيدة بكليتي التربية والآداب.

- رفع حالة الاستعداد المناسبة لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وإدارة الأمن الجامعي طوال فترة الامتحانات بشكل كامل.

- عودة جميع الموظفين للعمل والتزامهم بجداول الامتحانات وعدم السماح لهم بالسفر حتى الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات.